Con una sorprendente remontada, Japón lo dio vuelta y amargó a Brasil en un partidazo

Hoy 11:01

En un auténtico partidazo disputado en Tokio, la Selección de Japón protagonizó una remontada histórica al vencer 3-2 a Brasil en un amistoso internacional. El combinado asiático dio una muestra de carácter y juego colectivo, revirtiendo un marcador que parecía sentenciado al cierre del primer tiempo.

El encuentro comenzó de la mejor manera para la Verdeamarela, que dominó la primera parte y se fue al descanso con una ventaja de 2-0, gracias a los tantos de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli. Todo indicaba que el equipo de Carlo Ancelotti, que optó por alinear a varios futbolistas que habitualmente son suplentes, se encaminaba hacia un triunfo cómodo.

Pero en el complemento el panorama cambió por completo. Japón salió con otra actitud y sorprendió a un Brasil sin respuestas. Takumi Minamino descontó a los siete minutos del segundo tiempo, mientras que Keiko Nakuma igualó el marcador poco después de la hora de juego. El golpe final llegó a los 72 minutos, cuando Ayase Ueda apareció en el área chica para marcar el 3-2 definitivo, desatando la euforia del público local.

Con este resultado, Brasil cerró su gira por Asia con sensaciones encontradas: había goleado 5-0 a Corea del Sur en su primera presentación, pero se despidió con una derrota inesperada ante un Japón que sigue creciendo a nivel internacional.

En otro amistoso disputado este martes, Corea del Sur superó 2-0 a Paraguay, con goles de Ji-Sung Eom y Oh Hyeon-Gyu, en Seúl.