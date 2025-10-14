Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar disputarán la final del Torneo Federal A en San Nicolás

La Crema y el elenco bonaerense buscarán el ascenso a la Primera Nacional el próximo domingo.

El Torneo Federal A 2025 ya tiene a sus finalistas: Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar se enfrentarán el próximo domingo 19 de octubre a las 16:00 en el Estadio Único de San Nicolás, con el objetivo de conseguir el primer boleto hacia la Primera Nacional.

El encuentro definitorio tendrá un reglamento claro: en caso de empate al término de los 90 minutos, el ascenso se decidirá por penales. Cada club dispondrá de 5.000 entradas para sus hinchadas, distribuidas en sectores asignados y con venta anticipada, para evitar aglomeraciones el mismo día del partido.

El ganador de esta final obtendrá el primer ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo que pierda no quedará eliminado, ya que ingresará a la Reválida para pelear por el segundo ascenso, manteniendo viva la esperanza.

La definición promete emociones fuertes. Atlético de Rafaela buscará regresar rápidamente a la categoría donde fue protagonista durante años, mientras que Ciudad de Bolívar intentará lograr un hito histórico, ya que nunca ascendió a la Primera Nacional.

En paralelo, el torneo dejó definidas las series de la Tercera Etapa de la Reválida, que se disputarán a ida y vuelta los días 19 de octubre y 2 de noviembre. Los enfrentamientos son:

Sportivo Belgrano vs Guillermo Brown

Argentino de Monte Maíz vs Douglas Haig

Olimpo vs Kimberley

Gimnasia de Chivilcoy vs Juventud Antoniana

San Martín de Formosa vs Costa Brava

Deportivo Rincón vs 9 de Julio de Rafaela

Sarmiento de La Banda vs Sportivo Atenas

En caso de empate global, la ventaja deportiva será para el equipo mejor posicionado en la fase regular, asegurando un cierre de temporada lleno de suspenso y emociones en la lucha por el segundo ascenso.