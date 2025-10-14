El ranking de los planteles más valiosos del fútbol argentino: cuál es el equipo más caro

El informe muestra además un crecimiento generalizado en varios clubes del Interior y una leve caída entre los grandes.

El fútbol argentino sigue siendo una vidriera mundial, y el valor de sus planteles refleja tanto la jerarquía de sus figuras como la proyección de sus juveniles. Según el último informe del sitio especializado Transfermarkt, varios clubes mantienen plantillas millonarias y algunos sorprendieron con fuertes subas en su valuación total.

En lo más alto del ranking se ubica River Plate, con un plantel tasado en 86,25 millones de euros, seguido muy de cerca por Boca Juniors, que alcanza los 83,55 millones. El podio lo completa Racing Club, con una plantilla valuada en 77,23 millones, consolidando a los tres grandes como los equipos más poderosos económicamente del país.

Más atrás se encuentran Independiente (56,95 M€) y Vélez Sarsfield (55,03 M€), que registró un aumento del 8,4% en los últimos seis meses. Completan los primeros diez Estudiantes de La Plata (46,58 M€), Rosario Central (39,40 M€), Talleres de Córdoba (38,95 M€), Argentinos Juniors (37,38 M€) y San Lorenzo (35,08 M€), que mostró un crecimiento del 12,1%.

Entre los equipos del interior y del ascenso reciente, Lanús (32,93 M€), Godoy Cruz (30,43 M€, +15,4%), Huracán (29,80 M€, +8%) y Unión de Santa Fe (25,50 M€, +34,9%) fueron los que más aumentaron su cotización, demostrando avances en inversión y formación de juveniles.

En el otro extremo, los clubes con menor valuación son Sarmiento de Junín (12,63 M€), Aldosivi (10,89 M€), San Martín de San Juan (10,13 M€) y Deportivo Riestra (7,86 M€). Aunque se encuentran al final del ranking, todos mostraron leves incrementos y, en el caso del Malevo, se destacan como revelación en la Zona B.

El informe de Transfermarkt evalúa a cada jugador según edad, rendimiento y proyección de venta, ofreciendo una radiografía del valor económico del fútbol argentino. Si bien el dinero no garantiza resultados, los grandes mantienen la delantera, mientras otros clubes trabajan para reducir la brecha mediante proyectos sólidos y talento joven.

Ranking de planteles más valiosos del fútbol argentino