Virginia Gallardo aseguró que en Argentina había más pobres que habitantes

La flamante candidata de Javier Milei en Corrientes fue protagonista de declaraciones realmente increíbles en un programa, donde aseguro que habían más pobres que habitantes en el país.

Hoy 12:41

Durante una entrevista televisiva, la candidata a diputada en Corrientes por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, se refirió a la situación de pobreza en el país y mencionó cifras que generaron repercusión en redes sociales.

Mientras dialogaba con el periodista del programa, Gallardo afirmó entre lágrimas: “Hay 35 (millones) y había 56”, en referencia a la cantidad de personas en situación de pobreza. Sin embargo, el periodista le recordó que, según estimaciones recientes, el número ronda los 20 millones.

De acuerdo con el Censo Nacional 2024, la población total de la Argentina supera los 45 millones de habitantes, por lo que las cifras mencionadas por la candidata no coinciden con los datos oficiales.

En una entrevista anterior, Gallardo también tuvo polémicas declaraciones "este Gobierno me mienta o no, deseo que le vaya bien". Ante la repregunta de Esteban Trebucq, afirmó: "Hasta ahora nos mintieron de todas las maneras… Yo les creo, les pido que me cumplan". 

