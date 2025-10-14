Una pareja cayó en Termas por la compra fraudulenta de una moto: secuestraron dinero, celulares y el vehículo

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por personal del Departamento Robo y Hurto Capital y efectivos de Termas de Río Hondo, tras varios allanamientos ordenados por la Justicia.

Hoy 12:43

Efectivos del Departamento Robo y Hurto Capital, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, en coordinación con su par de Termas de Río Hondo, llevaron a cabo una serie de allanamientos simultáneos en el marco de una causa por estafa que se investiga bajo la instrucción del Ministerio Público Fiscal.

La misma se inició tras la denuncia de un joven de 26 años, quien manifestó haber sido víctima de una maniobra fraudulenta al comprar una motocicleta marca Benelli, modelo 302S, por medio de una publicación en redes sociales.

Según el denunciante, el supuesto vendedor había acordado permutar el vehículo por una Honda CB190R y dinero en efectivo, pero posteriormente se comprobó que la motocicleta entregada tenía pedido de secuestro por robo.

Tras varias semanas de tareas investigativas y relevamientos, los efectivos allanaron un inmueble de la ciudad de Termas de Río Hondo.

El procedimiento arrojó como resultado, la detención de un hombre de 24 años y una mujer de 34, y el secuestro de una motocicleta Honda CB190R, tres teléfonos celulares de alta gama, una chapa patente, documentación del rodado, dinero en efectivo y dólares estadounidenses.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras se avanza con las pericias sobre los elementos secuestrados y la trazabilidad de los bienes involucrados.