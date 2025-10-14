Sturzenegger anticipó que Argentina cerrará un acuerdo comercial “inédito” con Estados Unidos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado adelantó que habrá anuncios importantes tras el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca.

Hoy 13:52

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que se anunciará un acuerdo comercial con Estados Unidos, en el marco de la reunión de este martes entre el presidente Javier Milei y Donald Trump.

El funcionario explicó que hay dos dimensiones en la relación Trump-Milei: por un lado, aquella vinculada a la asistencia del Tesoro de EEUU, el mercado cambiario y el swap; y por otro, una instancia menos visible pero en la que se viene trabajando desde hace muchos meses: un acuerdo comercial.

“Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de EEUU y ese acuerdo va a permitir a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano”, dijo Sturzenegger.

“Es un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países”, agregó en diálogo con La Casa Streaming.

Y sostuvo que “gestionar un Gobierno es hacer que las cosas ocurran, que estos miles de millones de inversiones, lo de Open IA con la inversión de 25.000 millones. Si después te enojás porque Milei dice ‘caca’, eso es tu problema. Lo que va a cambiar a Argentina son estas transformaciones de fondo”.

Cabe recordar que Milei y Trump se reúnen este martes en la Casa Blanca para reafirmar su sintonía personal y avanzar en la alianza estratégica entre ambos países. El encuentro está previsto para las 14.00 (hora de Argentina), con una breve aparición ante la prensa en el Salón Oval antes del inicio de la reunión bilateral.

La agenda será amplia, aunque los ejes centrales estarán puestos en la estabilidad del programa económico, el esquema de asistencia financiera, la relación comercial y la estrategia geopolítica vinculada a la presencia de China en el país.

Además del impacto económico, un posible acuerdo comercial sería de gran relevancia en términos políticos, teniendo en cuenta que Trump continúa elevando aranceles y restringiendo el comercio.