Murió Luis Pedro Toni, histórico periodista de espectáculos

La noticia la confirmó su hijo Diego a Teleshow. Tenía 91 años y una extensa trayectoria en gráfica, radio y televisión.

Hoy 15:14

El periodismo y el espectáculo en general está de luto por la muerte de Luis Pedro Toni. Tenía 91 años y una trayectoria de más de 70 años que lo convirtieron en un referente entre sus colegas. La noticia la confirmó su hijo Diego a Teleshow, quien agregó que no habrá velatorio por decisión de la familia

Toni había nacido el 29 de junio de 1934 y se destacó como periodista y columnista especializado en espectáculos vinculados al cine, teatro, radio y televisión en Argentina, donde trabajó con los más grandes de cada época. Su carrera comenzó en 1955 en la revista Criterio, donde publicó artículos firmados en la sección Política. Pero antes, había querido ser seminarista y compartió estudios con Jorge Bergoglio mucho antes de ser Francisco.

Entre 1958 y 1984 formó parte del equipo periodístico del diario La Razón. En 1966 se incorporó a radio Excelsior, donde condujo el programa Reporter del espectáculo, título que utilizó también para la revista que fundó ese mismo año y que años después se convirtió en un sitio web. Durante 15 años integró el staff de radio Rivadavia y trabajó junto a figuras como Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. Su labor continuó en Radio Nacional y Radio El Mundo y asistió a numerosos festivales de cine, incluidos 16 años en el Festival de Cannes.

En la gráfica, sentó las bases del periodismo de espectáculos con sus textos en la contratapa de La Razón. “Ahora hay secciones parecidas a la nuestra —explicó en una entrevista en Primera Plana de 1968 -, pero cuando surgió hace diez años, fue totalmente original. Fue una idea de Félix Laiño, subdirector de La Razón; nos explicó que si la TV creaba figuras populares, el diario podría aprovechar esa situación haciendo conocer el ambiente que rodea la vida de las estrellas y los canales".

Los medios retroalimentándose, un ojo visionario y dos escribas listos para emprender el desafío. Con su compañero Coco D’Agostino entabló una profunda amistad con Lucho Avilés, a quien recomendaron para Crónica. Un tiempo después, los tres iban a ser protagonistas de la noticia más triste al sufrir un accidente en 1972 en la Avenida del Libertador. El auto que conducía el uruguayo impactó con otro vehículo, lo que provocó la muerte de ‘Agostino días más tarde.

En televisión, alcanzó amplia notoriedad en Nuevediario, el noticiero de Canal 9, donde se desempeñó durante siete años y marcó un verdadero hito en el rubro. Con su slogan Las dos caras de la verdad, el ciclo se anticipó a la grieta y buscó acercarse a la pretendida objetividad periodística con un estilo frontal y sin concesiones. Al menos entre el público logró su cometido, tocando los 55 puntos de rating, convirtiéndose en una de las claves de la edad de oro del canal de Alejandro Romay.

Más adelante, amplió las fronteras del periodismo de espectáculos sin perder su capacidad para el show. Participó en el ciclo Polémica en el bar, bajo la conducción de Gerardo Sofovich, durante cinco temporadas, y también estuvo en Indomables, con su gran amigo Lucho Avilés. Protagonizó recordados encontronazos con Andy Chango y Baby Etchecopar, que anticiparon la era de los videos virales.

Su popularidad lo llevó también a la pantalla grande. En su paso por el cine, actuó en películas como Tras la pantalla (2015), Blackie: una vida en blanco y negro (2012), La clínica loca (1988), Los pilotos más locos del mundo (1988) y Brigada explosiva (1986), entre otros títulos. Uno de sus últimos trabajos en radio fue con Carlos Monti en Bien Arriba por Radio 10.