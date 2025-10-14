Ingresar
En medio del encuentro entre Milei y Trump, el dólar oficial cerró a $1385

Los mercados se mantuvieron atentos a la cumbre en la Casa Blanca. Los inversores esperan señales claras sobre el rumbo económico tras las elecciones.

Hoy 15:56

En la previa de la cumbre entre Donald Trump y Javier Milei, los bonos en dólares registraban subas de más de 2% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se incrementaban hasta 4,7%.

El dólar oficial subió al mediodía y luego cerró a $1385 en las pantallas del Banco Nación (BNA), $10 por encima de la jornada previa. Mientras, el riesgo país se ubicaba por debajo de los 1000 puntos.

Las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York operaban casi todas en verde. Las mejoras estaban lideradas por Edenor (4,7%); seguida por YPF (2,4%) y Banco Macro (1%).

Los dólares financieros, en tanto, se negocian en por encima de los $1400. El contado con liquidación opera a $1451,32 y el MEP a $1425,82.

Así, el mercado extiende el optimismo mientras espera los detalles de la asistencia financiera de Estados Unidos, luego de la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario local y la confirmación del swap por US$20.000 millones.

Se estima que en la reunión bilateral las negociaciones en las que avanzaron la Argentina y Estados Unidos pueden convertirse hoy en anuncios concretos:

