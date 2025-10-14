Frondosos antecedentes: detuvieron a “Bomba” Medina en un allanamiento por robo

El allanamiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre calle Rivadavia, barrio Agua Santa, donde el sindicado fue sorprendido y notificado de su situación legal.

En un procedimiento efectuado este martes por personal del Departamento Robo y Hurto (D.G.I.), se logró la detención de Santiago Ariel Medina, de 32 años, conocido como “Bomba”, quien cuenta con un frondoso prontuario por hechos delictivos contra la propiedad.

El operativo se concretó por disposición del fiscal Dr. Carlos Vega y del Juez de Control y Garantías Dr. Silvio Salice, por el supuesto delito de robo simple en perjuicio de Lazarte Ezequiel Fabricio.

En el lugar se procedió al secuestro de dos estéreos, uno marca Sony color negro y otro marca B52 con frente desarmable y potencia incorporada, ambos con fichas y cableado.

De forma paralela, en un domicilio ubicado al frente, Luis César Ávila de 35 años de edad hizo entrega voluntaria de un stéreo Pioneer color negro, también vinculado a la causa.

El fiscal Vega dispuso el secuestro de los elementos y la elevación de las actuaciones a sede judicial.

Medina, alias “Bomba”, con antecedentes reiterados por robos y hurtos, quedó detenido y a disposición de la Justicia.