Autoridades confirmadas para el duelo entre Huracán y Central Córdoba por el Clausura

Se confirmó la terna arbitral para el duelo entre el Globo y el Ferroviario, que se jugará el miércoles 22 de octubre a las 19.30 en el Tomás Adolfo Ducó.

Hoy 16:03

Se dieron a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 13 del Torneo Clausura, y el encuentro entre Huracán y Central Córdoba tendrá como juez principal a Nicolás Lamolina.

El árbitro estará acompañado por Ariel Scime como asistente 1 y Mauro Ramos Errasti como asistente 2, mientras que el cuarto árbitro será Daniel E. Zamora. En el VAR estará Lucas Cavallero y el AVAR será Nahuel Viñas.

El partido se disputará el miércoles 22 de octubre desde las 19.30, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, y contará con transmisión de TNT Sports. Será un duelo clave para el Ferroviario, que buscará sumar puntos importantes fuera de casa.

