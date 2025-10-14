Detuvieron a un sujeto sospechoso del hurto de una tablet a un niño con discapacidad

Durante el allanamiento, los efectivos identificaron a Michael Alexis Salas, de 23 años y que posee un extenso historial delictivo por ilícitos contra la propiedad.

Hoy 16:05

Personal del Departamento Robo y Hurto (D.G.I.) – Termas de Río Hondo llevó adelante una medida judicial en un domicilio de calle Simón Bolívar s/n, barrio Villa Nueva, por disposición judicial.

Durante el allanamiento, los efectivos identificaron a Michael Alexis Salas, de 23 años, domiciliado en el primer pasaje del barrio 25 de Mayo, quien es conocido con el alias “Culo Chueco” y posee un extenso historial delictivo por ilícitos contra la propiedad.

Sobre Salas pesaba una denuncia radicada el 10 de octubre por Antonella del Jesús Barrientos, domiciliada en el barrio España, quien lo señaló, junto a un cómplice apodado “Yago”, como autor del hurto de una tablet que su hijo, un niño con retraso madurativo, tenía en sus manos mientras jugaba en la vereda.

El fiscal interviniente, Dr. Zanni, ordenó la aprehensión del sospechoso y dispuso continuar con las tareas investigativas para dar con el bien sustraído.

El detenido, alias “Culo Chueco”, con frondosos antecedentes y causas abiertas, quedó a disposición de la fiscalía.