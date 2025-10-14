Josefina Peralta tras brillar ante Instituto en la Liga Femenina: "Me sentí muy bien, me llegó más la pelota"

La joven santiagueña fue la figura en la victoria ante la Gloria por 85 a 73, donde anotó 27 puntos y se mostró satisfecha por su crecimiento en el equipo fusionado.

Hoy 17:12

La Liga Femenina de Básquet tuvo una gran noche en el estadio Ciudad, donde Quimsa superó a Instituto de Córdoba por 85 a 73. La gran protagonista del encuentro fue Josefina Peralta, quien aportó 27 puntos y se convirtió en la figura del triunfo fusionado.

Al finalizar el partido, la talentosa jugadora analizó el rendimiento del equipo: “La clave estuvo en la intensidad, a partir del segundo cuarto fue más notorio ya que pudimos levantar la diferencia de puntos”, abrió la santiagueña.

Peralta también se refirió a su evolución personal en la temporada. “Los primeros partidos me quedé con la sensación amarga de no tener tanta participación o no poder llegar al aro. Ahora me sentí muy bien, me llegó más la pelota y pude generar”, expresó.

Finalmente, destacó el trabajo diario del plantel: “Son entrenos intensos, vemos en que podemos mejorar. Tener participación en estos meses me benefició para ganar experiencia”, cerró.

Con esta actuación, Josefina Peralta ratifica su crecimiento y se consolida como una de las jóvenes promesas del básquet femenino santiagueño.