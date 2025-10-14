Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 OCT 2025 | 28º
X
Somos Deporte

Josefina Peralta tras brillar ante Instituto en la Liga Femenina: "Me sentí muy bien, me llegó más la pelota"

La joven santiagueña fue la figura en la victoria ante la Gloria por 85 a 73, donde anotó 27 puntos y se mostró satisfecha por su crecimiento en el equipo fusionado.

Hoy 17:12

La Liga Femenina de Básquet tuvo una gran noche en el estadio Ciudad, donde Quimsa superó a Instituto de Córdoba por 85 a 73. La gran protagonista del encuentro fue Josefina Peralta, quien aportó 27 puntos y se convirtió en la figura del triunfo fusionado.

Al finalizar el partido, la talentosa jugadora analizó el rendimiento del equipo: “La clave estuvo en la intensidad, a partir del segundo cuarto fue más notorio ya que pudimos levantar la diferencia de puntos”, abrió la santiagueña. 

Peralta también se refirió a su evolución personal en la temporada. Los primeros partidos me quedé con la sensación amarga de no tener tanta participación o no poder llegar al aro. Ahora me sentí muy bien, me llegó más la pelota y pude generar”, expresó.

Finalmente, destacó el trabajo diario del plantel: Son entrenos intensos, vemos en que podemos mejorar. Tener participación en estos meses me benefició para ganar experiencia”, cerró

Con esta actuación, Josefina Peralta ratifica su crecimiento y se consolida como una de las jóvenes promesas del básquet femenino santiagueño.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron en una estación de servicio de Termas al peligroso y conocido delincuente “Cuto” Serrano
  2. 2. Habló el taxista que llevó al detenido por el doble crimen de Córdoba y a su hijo: “Conversaban normalmente”
  3. 3. Nicolás Behringer es el gran ganador de La Voz Argentina 2025
  4. 4. El INDEC difunde este martes la inflación de septiembre y estiman que superará el 2% luego de cinco meses
  5. 5. Donald Trump a Javier Milei en la Casa Blanca: "Si pierde las elecciones no seremos generosos con Argentina"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT