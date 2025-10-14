La Cruz Roja entregó al Ejército israelí otros cuatro ataúdes en Gaza

El grupo terrorista palestino Hamas asegura que se trata de restos de rehenes fallecidos en cautiverio, en el marco del acuerdo de alto el fuego con Israel.

Hoy 17:56

El Ejército de Israel recibió este martes otros cuatro ataúdes que entregó el grupo terrorista palestino Hamas a la Cruz Roja en un punto de encuentro en la ciudad de Gaza. Según los secuestradores, los restos corresponden a rehenes que fallecieron en el enclave durante la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023.

De acuerdo a reportes de medios locales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) inspeccionarán los cuatro ataúdes antes de cubrirlos con banderas israelíes y celebrar una breve ceremonia oficiada por un rabino militar. Luego, los restos serán trasladados para su identificación y confirmar que pertenecen a rehenes asesinados.



Hamas no ha revelado la identidad de los cuerpos que ha entregado.

La Unidad de Portavoces de las FDI solicitó públicamente actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial, información que será comunicada primero a las familias involucradas.

Además, el ejército israelí subrayó que el grupo terrorista Hamas debe cumplir con su parte del acuerdo y esforzarse por devolver a todos los rehenes y fallecidos, permitiendo así un entierro digno.

Un alto mando de Hamas había indicado previamente a la agencia de noticias AFP que se entregarían entre cuatro y seis cadáveres de rehenes israelíes en la noche del martes, como parte del reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel. Según la declaración, transmitida bajo condición de anonimato, Hamas notificó a los mediadores internacionales sobre esta entrega de cuerpos.

Durante la jornada, el ejército israelí confirmó que los restos de otros cuatro rehenes entregados por Hamas el lunes ya fueron identificados.



El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que habría novedades sobre los cautivos “en el transcurso de las próximas horas”. Por su parte, el hospital Nasser en Gaza informó que recibió los cuerpos de 45 palestinos, que fueron devueltos por Israel conforme al acuerdo facilitado por el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en el fin de la guerra en Gaza.