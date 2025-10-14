La actividad solar aumenta y anuncian el arribo del calor intenso a Santiago: ¿cuándo llegará?

En unos 15 días comenzarían las altas temperaturas, según los registros históricos y los indicadores solares.

Hoy 18:10

La actividad solar está en aumento y, según las proyecciones climáticas, el calor intenso podría llegar a Santiago del Estero dentro de las próximas dos semanas. Los registros históricos indican que la temporada más calurosa —cuando las temperaturas máximas promedio superan los 31 °C— se extiende desde principios de noviembre hasta principios de marzo.

El aficionado en astronomía Dante Farías compartió un registro reciente sobre el comportamiento del Sol, destacando que en los últimos días se observó un incremento en su actividad.

“En tres días presentó crecimiento en la fotosfera, nuestra estrella de todos los días. Probablemente siga aumentando y nos continúe sorprendiendo”, explicó Farías.

Actividad Solar - Dante Farías

Aunque aclaró que este fenómeno no está directamente relacionado con el aumento de las temperaturas, remarcó que el Astro Rey atraviesa actualmente una etapa de intensa actividad dentro de su ciclo solar.

El registro fue realizado con un telescopio solar 50x360 y un ocular de 9 mm, herramientas que permitieron captar el notable cambio en la superficie del Sol.

Con el incremento de la radiación solar y el inicio de la temporada cálida, Santiago del Estero se prepara para vivir nuevamente jornadas de calor intenso, típicas del verano santiagueño.