El Concejo Deliberante de Fernández distinguió a Jóvenes Destacados

Del acto participó el intendente Víctor Araujo.

Hoy 18:47

En virtud de la ordenanza Nº 857/11 que establece el otorgamiento de la distinción de "Joven destacado" del año por parte del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Fernández, en base a propuestas elevadas por distintas instituciones, se realizó anoche la sesión ordinaria mediante la cual se procedió a cumplir con esta normativa vigente.

Este año la distinción de "Joven destacado" fue para la joven Sofía Orellana, quien fuera postulada por la Escuela "Fernández Patín".

También fueron otorgadas las menciones especiales a los jóvenes propuestos por distintas instituciones:

- Luis Alejandro Coronel - Rotary Club Fernández.

- Guadalupe Rocío Montes - Escuela de Karate "Dojo Loto Kai"

- Ayelén Milagros Araujo - Colegio "Madre Tierra".

- Leonel Benjamín Zapata - Escuela "Maximio S. Victoria".

- Iago Alejandro Ibarra Ruíz - Instituto Nuestra Señora del Rosario.

- Irina Chacana Battan - Escuela Técnica Nº 12.

- Nazareno Daniel Iñiguez - Fernández Bássquetbol Club.

- Walter Salvador Magri - Escuela Deportiva Miguel Cortijo.

Asimismo, las autoridades hicieron entrega de los diplomas destacando el compromiso de las instituciones participantes.

La sesión estuvo presidida por la presidenta del cuerpo CPN Gladis Yanina Iturre y contó con la presencia del intendente de la ciudad Dr. Víctor Araujo; concejales, representantes de las instituciones y familiares de los postulados.