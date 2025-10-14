Ingresar
Incendio en un campo de Los Juríes consumió un tractor y generó importantes pérdidas

Bomberos Voluntarios trabajaron arduamente para controlar el fuego en una zona rural distante a 7 kilómetros de la ciudad. Las llamas afectaron una maquinaria agrícola, aunque lograron evitar la propagación del foco ígneo.

Hoy 20:04

Un incendio de grandes proporciones se registró en horas de la siesta de este martes en un campo de siembra ubicado a unos 7 kilómetros de la ciudad de Los Juríes, donde debieron intervenir los Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas.

Al llegar al lugar, los servidores constataron que el fuego había alcanzado un tractor, provocando importantes daños materiales en la maquinaria.

Tras un intenso trabajo de control y enfriamiento, el personal de Bomberos logró evitar que el fuego se extendiera hacia otras zonas del campo, evitando así mayores pérdidas.

Finalmente, una vez sofocado el siniestro, se realizaron tareas preventivas para impedir posibles rebrotes, mientras que las causas del incendio se encuentran en investigación.

