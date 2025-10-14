Pese a algunas críticas, Vergara dijo: "Siempre sentí el apoyo del presidente, muchos cuestionaron que no era el perfil"

El entrenador de Unión Santiago habló en la previa del debut en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Destacó la preparación del equipo, la llegada de refuerzos y el desafío personal que significa dirigir al Tricolor.

A pocos días del debut en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, el entrenador de Unión Santiago, Mariano Vergara, se refirió al gran desafío que afronta la institución y también a lo que representa para su carrera. El DT dejó en claro su compromiso con el proyecto y su confianza en el grupo.

“La pretemporada fue buena, aprovechamos los días que no tuvimos competencia para reforzar la parte física. Estamos en la recta final y afinando los detalles para llegar al fin de semana. Toca esperar el inicio del torneo”, expresó Vergara con optimismo.

Sobre el armado del plantel, el entrenador explicó: “Contamos con tres refuerzos y vamos a traer tres más. Los que vengan lo harán para sumar y aportar jerarquía. Buscamos en puestos que nos hacían falta y confiamos en lo que tenemos”, comentó.

El DT del Tricolor remarcó además la unión del grupo: “Confiamos a muerte en el plantel y en la forma en que vienen trabajando. Nadie te garantiza que trayendo una selección vas a ser campeón. Lo importante es que tenemos un gran grupo que competirá a muerte”.

En cuanto a los rivales de la zona, Vergara sostuvo: “Sabemos que el torneo es duro, los equipos que nos tocan vienen trabajando con una base y se reforzaron bien, pero nosotros nos enfocamos en lo nuestro”.

Por último, el entrenador se refirió al respaldo recibido y a las críticas que enfrentó: “Siempre sentí el apoyo del presidente. Muchos cuestionaron que no tenía el título o que no era el perfil, pero somos profesionales y amamos esto. Esta oportunidad la vamos a aprovechar al máximo”, cerró el entrenador.