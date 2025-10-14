Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo

Paula Varela aseguró que una figura muy importante de Telefe podría tomar el lugar del exfutbolista. Mientras que Yanina Latorre sumó otro nombre fuerte en danza.

Hoy 20:31

Un día después de que Maxi López debutó como participante de MasterChef Celebrity, trascendió la información del viaje que tuvo que realizar el exfutbolista para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, que se encuentra transitando el séptimo mes de su embarazo en Ginebra, Suiza, en donde la pareja vive junto a su hija Elle. Los nombres de dos conductores muy asociados con Telefe podrían ocupar su lugar: Marley o Zaira Nara.

Paula Varela, desde su cuenta de Instagram, dio la información que indica que el lugar vacante que dejaría el exmarido de Wanda Nara por unas semanas sería ocupado por el conductor de Por el mundo y Survivor: Expedición Robinson. “Como contamos en Intrusos (América), Maxi López acaba de dejar MasterChef y está viajando a ver a su mujer, que está embarazada, después también del reclamo que ella hizo en redes sociales”, comenzó asegurando la periodista a través de un video.

“¿Y quién reemplazará a Maxi López en MasterChef? Es Alejandro Marley. Marley será quien cocine, quien prenda las hornallas en lugar de Maxi López. Dicen que Maxi vuelve en unas semanas para continuar y después terminar de irse para darle bienvenida al hijo que está esperando con su mujer. Tal vez Marley se queda y él no vuelve. La cuestión es que Marley es el reemplazo hoy en las grabaciones de Maxi López. ¿Te gusta?“, expresó la panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Sin embargo, en SQP (América) Yanina Latorre soltó el otro nombre que se está barajando para la competencia de cocina. Todo en familia, Zaira Nara podría sumarse a los famosos de esta temporada. “De la productora quieren que ella lo reemplace. Si está Maxi cocinando, puede cocinar Zaira”, afirmó la conductora, mientras el resto de sus panelistas ponían en duda el talento de la modelo para la cocina.

La modelo sueca, quien espera su segundo hijo con el exfutbolista y transita el séptimo mes de embarazo, contó lo ocurrido con una publicación en sus historias de Instagram. Daniela subió una foto en la que se la ve recostada junto a Elle, su hija mayor de dos años y medio, y su semblante anticipa lo que le sucedió. Según su relato, todo se disparó a partir de un accidente doméstico que alertó su dinámica cotidiana: “Vino un pintor a arreglar la chimenea y ¡el spray de pintura explotó! ¡Súper tóxico! Con mi nena, mi perrita y yo embarazada", relató sobre lo sucedido. Y agregó: “Fue un susto. Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, explicó la modelo a sus seguidores.

A continuación, compartió una reflexión sobre su estado y cómo afectó este mal momento en su embarazo: “Estoy agotada... la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles -lo típico de los 7 meses-, todo junto en un mismo día”, recapituló.

Así, Daniela transita esta dulce espera con algún que otro sabor amargo y a kilómetros de distancia del padre de sus hijos. En un comentario pasado, explicó por qué no pudo acompañarlo al país durante su participación en Masterchef Celebrity. “Por fin... ¡se terminó y gané esta! Hoy tuve una audiencia importante (una de las razones por las cuales no podía viajar a Argentina con Maxi) y estoy tan aliviada y agradecida por esta victoria”, compartió sin dar mayores precisiones.

Por su parte, Yanina Latorre planteó sus dudas sobre el abrupto viaje del director técnico e incluso fue más allá: “¿Ustedes creen en esto? A mí me parece que este MasterChef va a traer un poco de quilombo, porque el que ama el formato, como por ejemplo Mica Viciconte, que estuvo y se lo tomó en serio al programa, no le gusta esto. Como que subestimen el juego. Lo importante es la cocina. Maxi López y Wanda están jugando a mediatizar“.