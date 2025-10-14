Rápido operativo policial permitió recuperar una moto robada y detener a dos sospechosos en Ruta 3

El accionar coordinado de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 57 posibilitó la aprehensión de dos hombres y el secuestro de una motocicleta Honda Wave sustraída momentos antes en cercanías de la Ruta Nacional N° 9.

Hoy 20:36

Un eficaz operativo policial desarrollado en horas de la siesta de este martes sobre la Ruta Provincial N° 3, a la altura del kilómetro 80, permitió recuperar una motocicleta robada y detener a dos sospechosos, en un procedimiento encabezado por personal de la Comisaría Comunitaria N° 57.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se produjo alrededor de las 14:00, cuando los uniformados fueron alertados sobre la sustracción de una Honda Wave color negra en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 9, kilómetro 1203. Un transeúnte informó que un grupo de personas seguía al presunto ladrón, lo que motivó un operativo cerrojo inmediato en la zona.

Durante el rastrillaje, los efectivos localizaron al primer sospechoso oculto entre la vegetación, junto al rodado denunciado, una Honda Wave sin dominio colocado y con espejos instalados. El individuo fue reducido e identificado como Luis Fernando Vázquez (24 años), con domicilio en el barrio Herrera El Alto.

A pocos metros, el personal policial interceptó a un segundo sujeto que sostenía una llave correspondiente a la motocicleta sustraída. Fue identificado como Rito Richard Ariel Sosa (28 años), oriundo de La Aguada, quien fue aprehendido sin oponer resistencia.

Por disposición del fiscal Dr. Emanuel Sabater, ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron aprehendidos, mientras que el rodado fue secuestrado y se ordenó recepcionar la denuncia penal al damnificado.

El rápido y coordinado accionar del personal de la Comisaría Comunitaria N° 57, con apoyo del Departamento Central de Comunicaciones, permitió esclarecer el hecho en tiempo récord y evitar que los implicados lograran ocultar la motocicleta robada.