A Unión Santiago se le complicó la llegada de dos refuerzos por la clasificación de Sarmiento

El Tricolor tenía avanzadas las charlas con Guillermo Guzmán y Maximiliano Sánchez Arriola, pero la clasificación del Profe a los octavos de final de la Fase Reválida frenó las negociaciones momentáneamente.

Hoy 22:58

A pocos días del debut en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Unión Santiago sufrió un revés en el mercado de pases. El equipo dirigido por Mariano Vergara tenía encaminadas las conversaciones para sumar a Guillermo Guzmán (defensor) y Maximiliano Sánchez Arriola (volante), ambos jugadores de Sarmiento de La Banda, pero la clasificación del Profe a los octavos de final de la Fase Reválida complicó su llegada.

Las charlas existían y desde el Tricolor confiaban en poder concretar las incorporaciones en caso de que Sarmiento quedara eliminado. Sin embargo, el avance del conjunto bandeño en la competencia apagó la posibilidad de negociación, ya que ambos futbolistas seguirán siendo parte del plantel dirigido por Molins.

Tanto Guzmán como Sánchez Arriola tienen prioridad con Sarmiento, por lo que no podrán sumarse a Unión Santiago mientras el Profe continúe en competencia. Ante este panorama, el Tricolor deberá salir al mercado en busca de otras alternativas para reforzar su plantel de cara al inicio del torneo.