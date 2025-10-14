Ingresar
Lucas Santillán en su arribo a Central Argentino: “Vamos a jugar a cancha llena y eso motiva”

El volante, reciente incorporación del Albo bandeño, expresó su alegría por llegar a un club con historia y habló de las expectativas de cara al Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 22:34

El mediocampista Lucas Santillán ya vive sus primeros días como jugador de Central Argentino de La Banda, y en la antesala del inicio del Torneo Regional Federal Amateur, contó sus sensaciones tras sumarse al plantel.

Central Argentino es un equipo grande, estoy contento porque me hayan tenido en cuenta. Estamos con ganas de jugar y esperando el momento con todas las pilas”, aseguró el volante, que llega con entusiasmo a uno de los equipos protagonistas del certamen.

Santillán destacó además la competitividad del grupo: Armaron un buen plantel, Central Argentino se armó para pelear hasta el final", declaró. 

Por último, valoró el respaldo recibido desde su llegada: “El recibimiento del club fue muy lindo, me siento tranquilo porque sé que vamos a jugar a cancha llena y eso motiva”, cerró Santillán. 

