Detienen a un hombre acusado de abuso sexual agravado en Villa Robles

Personal policial concretó la detención de un sujeto investigado por abuso sexual agravado por el vínculo, tras incumplir las medidas judiciales impuestas por la Justicia.

Hoy 21:35

En un procedimiento durante el mediodía del lunes, efectivos del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos lograron la detención de un hombre acusado en una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

La medida fue dispuesta por autoridades judiciales, luego de que el sujeto incumpliera las condiciones de prohibición de acercamiento impuestas.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Villa Robles, departamento homónimo, donde personal policial realizó la aprehensión del acusado en la vía pública.

El detenido fue trasladado a sede policial para continuar con las diligencias de rigor y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

