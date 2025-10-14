Aprehenden a dos jóvenes tras el robo de una motocicleta en zona rural

Efectivos de la Comisaría 57 lograron interceptar a los sospechosos.

Hoy 21:37

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 57 lograron interceptar a dos sospechosos que se habían ocultado entre las malezas luego de sustraer una motocicleta en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 9.

En horas de la siesta de este martes, personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 57 intervino en un procedimiento que permitió recuperar una motocicleta sustraída y detener a dos jóvenes de 24 y 28 años.

El operativo se desplegó tras un aviso recibido sobre la Ruta Nacional N° 9, donde testigos indicaron que un grupo de personas seguía a un individuo que acababa de sustraer una motocicleta Honda Wave de color negro.

De inmediato, los efectivos iniciaron un rastrillaje por el lugar, logrando demorar a un joven escondido entre la vegetación junto a la motocicleta sustraída. En las cercanías, otro sujeto fue interceptado portando una llave que pertenecía al mismo rodado.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial. Por disposición del fiscal interviniente, la motocicleta quedó secuestrada y los sospechosos alojados en calidad de aprendidos.