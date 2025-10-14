Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 OCT 2025 | 24º
X
Policiales

Aprehenden a dos jóvenes tras el robo de una motocicleta en zona rural

Efectivos de la Comisaría 57 lograron interceptar a los sospechosos.

Hoy 21:37

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 57 lograron interceptar a dos sospechosos que se habían ocultado entre las malezas luego de sustraer una motocicleta en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 9.

En horas de la siesta de este martes, personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 57 intervino en un procedimiento que permitió recuperar una motocicleta sustraída y detener a dos jóvenes de 24 y 28 años.

El operativo se desplegó tras un aviso recibido sobre la Ruta Nacional N° 9, donde testigos indicaron que un grupo de personas seguía a un individuo que acababa de sustraer una motocicleta Honda Wave de color negro.

De inmediato, los efectivos iniciaron un rastrillaje por el lugar, logrando demorar a un joven escondido entre la vegetación junto a la motocicleta sustraída. En las cercanías, otro sujeto fue interceptado portando una llave que pertenecía al mismo rodado.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial. Por disposición del fiscal interviniente, la motocicleta quedó secuestrada y los sospechosos alojados en calidad de aprendidos.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron en una estación de servicio de Termas al peligroso y conocido delincuente “Cuto” Serrano
  2. 2. Habló el taxista que llevó al detenido por el doble crimen de Córdoba y a su hijo: “Conversaban normalmente”
  3. 3. Nicolás Behringer es el gran ganador de La Voz Argentina 2025
  4. 4. El INDEC difunde este martes la inflación de septiembre y estiman que superará el 2% luego de cinco meses
  5. 5. La Scaloneta dio otro show en Miami y goleó a Puerto Rico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT