Juan Mendonça luego de la clasificación de Sarmiento: "El objetivo era pasar y se consiguió”

El arquero del Profe analizó el pase a los octavos de final de la Fase Reválida del Torneo Federal A, tras eliminar a San Martín de Mendoza, y destacó la unidad del grupo de cara a lo que viene.

Hoy 22:33

Después de conseguir la clasificación a los octavos de final de la Fase Reválida, el arquero de Sarmiento de La Banda, Juan Mendonça, analizó el rendimiento del equipo y valoró el esfuerzo realizado para avanzar en el certamen.

“Sabíamos que teníamos que cerrar la serie de local. Por cómo se dio el partido, nos sentaba bien el empate. Nos pusimos en ventaja y sentimos que lo habíamos liquidado, pero el empate de ellos lo opacó un poco. El objetivo era pasar y se consiguió; lo positivo es que pasamos”, expresó el guardameta.

En relación al desarrollo del encuentro, Mendonça explicó: “Ellos no tenían nada para perder, no queríamos arriesgar demasiado porque es un equipo complicado. Es mejor corregir habiendo clasificado”.

El arquero también se refirió al compromiso del plantel en un momento donde suelen aparecer ofertas de otros clubes: “En esta época siempre hay tentaciones, tanto por lo económico como por lo deportivo. Pero los que estamos en el club estamos comprometidos, y eso quedó demostrado en los últimos partidos”.

Por último, habló sobre la preparación para la próxima instancia en donde enfrentará a Atenas de Río Cuarto: “El entrenamiento pasó más por la recuperación y limpiar el cansancio del partido. Uno se va informando sobre el rival, que es durísimo, con características similares a San Martín de Mendoza. Tenemos que hacer un partido inteligente en Río Cuarto”, cerró.