Michael Schumacher mostraría señales de mejoría tras 12 años de su accidente

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 podría haber mostrado avances en su estado de salud, según reveló un periodista francés. La familia mantiene un hermetismo absoluto desde el accidente de 2013.

Hoy 19:44

Una impactante revelación sacudió al mundo del automovilismo: Michael Schumacher podría estar mostrando señales de mejoría más de doce años después del grave accidente de esquí que sufrió en los Alpes franceses en diciembre de 2013.

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1, considerado una leyenda del deporte, ha permanecido alejado del público desde entonces, mientras su familia mantiene un estricto pacto de silencio sobre su estado real.

Un testimonio que reaviva la esperanza

El periodista francés Stéfan L’Hermitt, del diario L’Équipe, sorprendió al revelar en el podcast Le Grand Récit que el expiloto habría mostrado avances importantes en los últimos 12 meses.

Según su relato, Schumacher incluso habría logrado firmar un casco para un evento benéfico, un gesto mínimo pero significativo dado que, hasta ahora, no se le atribuían movimientos motrices controlados.

“Diría que no está bien, pero podría estar mejorando”, expresó L’Hermitt, aclarando que la información es limitada y que la familia Schumacher mantiene un blindaje absoluto sobre cualquier dato relacionado con su evolución médica.

Pese a esta señal alentadora, el periodista fue prudente: “Michael aún no puede comunicarse con otras personas”, advirtió, dejando entrever que la recuperación, de existir, sería muy lenta y parcial.

Una vida bajo estricto resguardo en Mallorca

Desde 2017, Schumacher reside en Mallorca, España, junto a su esposa Corinna y sus hijos, en una mansión adaptada especialmente para sus necesidades médicas.

Solo un puñado de personas muy cercanas puede visitarlo, entre ellas algunos excompañeros y amigos de confianza del entorno de Ferrari y Mercedes.

El ex piloto, máximo campeón de la Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton, lleva más de una década fuera de la vida pública. Su familia ha enfrentado intentos de extorsión y filtración de imágenes, lo que refuerza su decisión de mantener la privacidad absoluta sobre su estado.

El misterio más hermético del deporte

La salud de Michael Schumacher se convirtió en uno de los mayores enigmas del automovilismo moderno. Desde su accidente, los comunicados oficiales son prácticamente inexistentes y cualquier información proviene de fuentes indirectas.

Mientras tanto, el mundo del deporte y los fanáticos del “Káiser” mantienen la esperanza de volver a tener noticias alentadoras del ídolo alemán, cuya historia sigue marcando a generaciones dentro y fuera de la Fórmula 1.