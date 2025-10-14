Con Rivero, ex Central Córdoba, el Flaco López, Moreno y Cambeses ya son 55 los debutantes de la era Scaloni

Desde su estreno como DT en 2018, Scaloni le abrió las puertas del seleccionado a jugadores que hoy son fundamentales

14/10/2025

La Selección Argentina no solo se consolidó como una máquina de ganar títulos bajo el mando de Lionel Scaloni, sino también como una fábrica de nuevos talentos. En el amistoso ante Puerto Rico, el entrenador amplió su extensa lista de debutantes con los estrenos de José Manuel “Flaco” López, Lautaro Rivero, ex hombre de Central Córdoba, Aníbal Moreno y Facundo Cambeses, alcanzando así la cifra de 55 jugadores que tuvieron su primera vez en la Mayor durante su ciclo.

El primero en salir a la cancha fue López, quien arrancó de titular y mostró su potencia en el ataque. Luego, en el complemento, fue el turno de Rivero, Moreno y Cambeses, quienes sumaron sus primeros minutos con la celeste y blanca en el DRV PNK Stadium de Miami. Antes de ellos, el último en debutar había sido Franco Mastantuono, en el triunfo 1-0 sobre Chile en Santiago por las Eliminatorias de junio.

Desde su estreno como DT interino en 2018, Scaloni le abrió las puertas del seleccionado a jugadores que hoy son fundamentales, como De Paul, Montiel, Romero, Julián Álvarez, Mac Allister y Enzo Fernández, entre otros. De hecho, 13 de los 26 campeones del mundo en Qatar 2022 debutaron bajo su conducción, un dato que marca su enorme influencia en la renovación de la Scaloneta.

Todos los debutantes en Argentina en la era Scaloni