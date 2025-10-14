Ingresar
Con Rivero, ex Central Córdoba, el Flaco López, Moreno y Cambeses ya son 55 los debutantes de la era Scaloni

Desde su estreno como DT en 2018, Scaloni le abrió las puertas del seleccionado a jugadores que hoy son fundamentales

14/10/2025

La Selección Argentina no solo se consolidó como una máquina de ganar títulos bajo el mando de Lionel Scaloni, sino también como una fábrica de nuevos talentos. En el amistoso ante Puerto Rico, el entrenador amplió su extensa lista de debutantes con los estrenos de José Manuel “Flaco” López, Lautaro Rivero, ex hombre de Central CórdobaAníbal Moreno y Facundo Cambeses, alcanzando así la cifra de 55 jugadores que tuvieron su primera vez en la Mayor durante su ciclo.

El primero en salir a la cancha fue López, quien arrancó de titular y mostró su potencia en el ataque. Luego, en el complemento, fue el turno de Rivero, Moreno y Cambeses, quienes sumaron sus primeros minutos con la celeste y blanca en el DRV PNK Stadium de Miami. Antes de ellos, el último en debutar había sido Franco Mastantuono, en el triunfo 1-0 sobre Chile en Santiago por las Eliminatorias de junio.

Desde su estreno como DT interino en 2018, Scaloni le abrió las puertas del seleccionado a jugadores que hoy son fundamentales, como De Paul, Montiel, Romero, Julián Álvarez, Mac Allister y Enzo Fernández, entre otros. De hecho, 13 de los 26 campeones del mundo en Qatar 2022 debutaron bajo su conducción, un dato que marca su enorme influencia en la renovación de la Scaloneta.

Todos los debutantes en Argentina en la era Scaloni

  1. Gerónimo Rulli
  2. Renzo Saravia
  3. Exequiel Palacios
  4. Gonzalo Martínez
  5. Giovanni Simeone
  6. Walter Kannemann
  7. Alan Franco
  8. Matías Vargas
  9. Franco Cervi
  10. Franco Vázquez
  11. Santiago Ascacíbar
  12. Rodrigo Battaglia
  13. Rodrigo De Paul
  14. Juan Foyth
  15. Gastón Giménez
  16. Paulo Gazzaniga
  17. Lisandro Martínez
  18. Gonzalo Montiel
  19. Domingo Blanco
  20. Matías Suárez
  21. Esteban Andrada
  22. Iván Marcone
  23. Matías Zaracho
  24. Juan Musso
  25. Lucas Martínez Quarta
  26. Nicolás Domínguez
  27. Alexis Mac Allister
  28. Leonardo Balerdi
  29. Adolfo Gaich
  30. Lucas Ocampos
  31. Nicolás González
  32. Facundo Medina
  33. Emiliano Martínez
  34. Cristian Romero
  35. Julián Álvarez
  36. Nahuel Molina
  37. Emiliano Buendía
  38. Lucas Boyé
  39. Marcos Senesi
  40. Thiago Almada
  41. Nehuén Pérez
  42. Enzo Fernández
  43. Alejandro Garnacho
  44. Facundo Buonanotte
  45. Valentín Barco
  46. Walter Benítez
  47. Valentín Carboni
  48. Valentín Castellanos
  49. Nicolás Paz
  50. Giuliano Simeone
  51. Franco Mastantuono
  52. José Manuel López
  53. Lautaro Rivero
  54. Aníbal Moreno
  55. Facundo Cambeses

