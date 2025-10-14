Zamora recibió el premio Quórum 2025 al "Mejor Proyecto Judicial impulsado por las provincias" por la creación del centro "Nexo"

Este evento, uno de los más prestigiosos del ámbito judicial argentino, es organizado por el medio especializado perteneciente al Grupo El Observador.

El gobernador Gerardo Zamora participó este martes por la noche de la ceremonia de los Premios Quórum 2025, realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, donde recibió la distinción al “Mejor Proyecto Judicial impulsado por las provincias”, por la creación en Santiago del Estero del Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente “Nexo”.

Este evento, uno de los más prestigiosos del ámbito judicial argentino, es organizado por el medio especializado perteneciente al Grupo El Observador. Estos premios no sólo buscan destacar trayectorias y logros individuales, sino también poner en valor iniciativas colectivas y transformaciones institucionales que acercan la justicia a la ciudadanía.

Tras recibir el premio, Zamora destacó “el trabajo fecundo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acompañado por la Justicia Penal, que pudo llevar adelante la modificación del antiguo Penal de Menores en una institución importante, lo que significa un compromiso con la justicia juvenil moderna”.

Explicó: “Nexo no es solamente espacio. Es, en definitiva, un dispositivo único que integra espacios abiertos y cerrados que acompaña a los adolescentes en conflicto con la ley penal para poder abrir caminos que signifiquen educación, capacitación laboral y reinserción comunitaria”.

También agradeció a la Revista Quórum, porque “no solo es un honor, sino además un gran privilegio poder recibir este premio en este ámbito tan emblemático”, como el de la Facultad de Derecho de la UBA.

Remarcó además que este espacio “celebra el compromiso con la democracia y con la república que necesita una justicia independiente y cercana a la gente”.

Antes de finalizar, el mandatario santiagueño hizo una dedicatoria especial. “Necesitamos una visión federal y por eso quiero dedicar este reconocimiento a todas las provincias de nuestra patria profunda, a las cuales una distinción como esta nos enorgullece y nos compromete”, concluyó.