El tiempo para este miércoles 15 de octubre en Santiago del Estero: 36ºC de máxima y cielo parcialmente nublado

Se espera una jornada calurosa y con vientos de direcciones variables sobre la Madre de Ciudades.

Hoy 06:17

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector noreste.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos leves rotando al norte y una temperatura máxima que treparía hasta los 36ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves la máxima alcanzaría los 33ºC en una jornada inestable, con probabilidad de tormentas aisladas y vientos moderados del sector sudeste.

