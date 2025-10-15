Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 OCT 2025 | 26º
X
Locales

El tiempo para este miércoles 15 de octubre en Santiago del Estero: 36ºC de máxima y cielo parcialmente nublado

Se espera una jornada calurosa y con vientos de direcciones variables sobre la Madre de Ciudades.

Hoy 06:17

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector noreste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos leves rotando al norte y una temperatura máxima que treparía hasta los 36ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves la máxima alcanzaría los 33ºC en una jornada inestable, con probabilidad de tormentas aisladas y vientos moderados del sector sudeste.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Caputo dijo que el mercado hizo una “interpretación errónea” de los dichos de Trump: “Se corregirá mañana”
  2. 2. Zamora recibió el premio Quórum 2025 al "Mejor Proyecto Judicial impulsado por las provincias" por la creación del centro "Nexo"
  3. 3. Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo
  4. 4. Aprehenden a dos jóvenes tras el robo de una motocicleta en zona rural
  5. 5. El tiempo para este miércoles 15 de octubre en Santiago del Estero: 36ºC de máxima y cielo parcialmente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT