Israel identificó tres de los cuatro cuerpos de rehenes entregados por Hamas

El Ejército israelí informó que el Instituto Forense Abu Kabir determinó que eran los restos de Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy. Qué dijeron del cadáver restante.

Hoy 07:43

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este miércoles que tres de los cuatro cuerpos de rehenes entregados anoche por Hamas corresponden a Eitan Levy (53 años), al soldado Tamir Nimrodi (20) y a Uriel Baruch (35).

Según la prensa local, Israel estima que el cuarto cuerpo entregado en las últimas horas no sería el de un rehén, aunque la Oficina de Netanyahu aún no lo confirmó oficialmente.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato de las Fuerzas de Defensa de Israel, notificamos a las familias de los rehenes Uriel Baruch, el sargento Tamir Nimrodi y Eitan Levy, que se había completado su identificación", indicó un comunicado oficial.

"El Gobierno y toda la institución del Estado de Israel dedicada a los desaparecidos y cautivos están decididos, comprometidos y trabajan incansablemente para que todos nuestros rehenes caídos reciban un entierro digno en su país", agregó.

El grupo palestino entregó los cuatro cuerpos a la Cruz Roja, que los trasladó al Ejército israelí, tal como establece el protocolo del acuerdo de alto el fuego vigente entre Israel y Hamas.

En el enclave aún permanecen unos 20 cuerpos de rehenes en manos de las milicias, situación que ha tensionado el acuerdo con Israel.

Levy, originario de Bat Yam y padre de un hijo, figuró durante más de 40 días en la lista de desaparecidos tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Finalmente, el Ejército lo declaró rehén fallecido. Fue secuestrado mientras conducía a un amigo al kibutz Beeri, uno de los más castigados durante la masacre.

El soldado Tamir Nimrodi fue capturado cuando tenía 18 años por milicianos palestinos en una base cercana a Gaza, donde se desempeñaba como suboficial de educación. Según el comunicado del Foro, murió durante su cautiverio a causa de los bombardeos israelíes.

Por su parte, Uriel Baruch, de 35 años, estuvo 172 días sin señales de vida. Fue asesinado por milicianos el 7 de octubre, y su cuerpo permaneció retenido en Gaza durante más de dos años, informó su familia.