Silva Neder: “El Premio Quórum es la validación de una justicia juvenil moderna y fruto del liderazgo de Zamora”

El vicegobernador de la provincia celebró la trascendente distinción que recibió anoche el gobernador en la ceremonia de los prestigiosos Premios Quórum 2025.

Hoy 08:55

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, celebró la trascendente distinción que recibió anoche el gobernador Gerardo Zamora en la ceremonia de los prestigiosos Premios Quórum 2025, quien fue galardonado con el premio al "Mejor Proyecto Judicial impulsado por las provincias" por la creación del innovador Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente, conocido como "Nexo".

Silva Neder enfatizó que este reconocimiento, otorgado por el medio especializado Grupo El Observador en la Facultad de Derecho de la UBA, "no es sólo un honor para nuestro Gobernador, sino una validación del compromiso de toda la provincia con una justicia juvenil moderna y cercana a la ciudadanía".

El vicegobernador destacó que el Centro "Nexo", que transformó el antiguo Penal de Menores, es un "dispositivo único" que va más allá de un espacio físico.

"Es una muestra de la visión transformadora del Dr. Zamora, quien, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Justicia Penal, impulsó una obra que se compromete con la reinserción comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley", afirmó.

Silva Neder subrayó que la esencia de "Nexo" reside en integrar espacios abiertos y cerrados para brindar a los jóvenes oportunidades concretas de educación y capacitación laboral, abriéndoles caminos hacia un futuro diferente.

El Vicegobernador se hizo eco de las palabras de Zamora al dedicar el premio: "Este reconocimiento tiene una visión federal profunda. Que una iniciativa de nuestra provincia sea destacada en el ámbito judicial más prestigioso de la Argentina nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando por una justicia independiente y al servicio de nuestra gente".

Y concluyó: "El Premio Quórum 2025 pone en valor el trabajo colectivo que acerca la justicia a la ciudadanía, y Santiago del Estero es hoy un faro en este camino".