Incendios en Córdoba: más de 4.500 hectáreas arrasadas y el fuego no da tregua

El operativo contra incendios incluye a Bomberos, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y equipos de respuesta ante catástrofes. Las llamas siguen activas en varias zonas.

Hoy 10:40

El incendio que se originó en el Parque Nacional Quebrada de Condorito continúa activo, por lo que alrededor de 200 bomberos siguen trabajando en la zona. Hasta el momento el fuego consumió más de 4.500 hectáreas.

El viento dificulta un poco las labores, y además se prevé una temperatura elevada para el día de hoy. Se aguarda que la máxima llegue a los 31° y que, además, haya ráfagas entre 32 – 59 km/h.

Según detalló Roberto Schreiner, de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la Provincia, en algunas zonas se colocaron motobombas de alta presión para poder extraer agua de ríos y arroyos. “Estas bombas se colocan a orillas de los ríos o arroyos, y se conectan mangueras de 25 metros con las que se extrae el agua para combatir el fuego”, especificó en diálogo con La Voz.