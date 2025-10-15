Ingresar
Rosario: un hombre fue baleado a plena luz del día y está internado en grave estado

La víctima recibió al menos cuatro disparos en distintas partes del cuerpo. El hecho ocurrió en plena calle y el atacante huyó en una moto.

Hoy 10:50

Un hombre de 41 años permanecía internado este miércoles en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras haber sido baleado en el barrio Tablada. Fuentes oficiales confirmaron que recibió múltiples disparos y que el tirador huyó sin ser identificado a pocas cuadras del bulevar Seguí.

El ataque ocurrió este martes alrededor de las 15, a plena luz del día. Según los primeros datos de la investigación, un motociclista abrió fuego a metros de la intersección de Necochea y pasaje Ivanowski, y luego se dio a la fuga. La víctima cayó herida cerca del cruce de Necochea y Presidente Quintana, donde fue asistida por las fuerzas de seguridad.

De acuerdo al reporte médico del Heca, el hombre presentaba al menos cuatro heridas de arma de fuego: en la parte izquierda del rostro, el fémur y el muslo derecho, y uno de los pies. Pese a la gravedad de las lesiones, sobrevivió y fue trasladado al hospital para recibir atención urgente.

Testigos indicaron que el atacante vestía una capucha y llevaba casco al momento de disparar. Se desplazaba en una motocicleta Rowser negra y habría escapado por calle Necochea hacia el sur. Hasta este miércoles no había personas detenidas por el hecho.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que continúa con las tareas de investigación para determinar las causas y la identidad del autor del ataque.

