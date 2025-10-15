El truco casero para dejar los azulejos del baño como nuevo

Con una mezcla simple de productos que seguramente tenés en tu cocina, podés limpiar profundamente los azulejos y eliminar el moho de forma efectiva.

Mantener los azulejos del baño limpios y relucientes puede ser todo un desafío: la humedad constante y el uso diario facilitan la aparición de moho, restos de jabón y marcas de cal. La buena noticia es que existe un truco casero, fácil y económico, que te permite eliminarlos en minutos.

1 taza de vinagre blanco

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Agua caliente

Paño de microfibra o esponja suave

Opcional: unas gotas de limón o aceite esencial de lavanda para un aroma fresco

Preparar la mezcla: en un recipiente, mezclá el vinagre blanco con un poco de agua caliente. Aplicar la solución: usá un pulverizador o humedecé un paño con la mezcla y pasalo por toda la superficie de los azulejos. Atacar las manchas difíciles: en las zonas con restos de jabón, cal o moho, espolvoreá un poco de bicarbonato de sodio. Frotar suavemente: con la esponja o paño, frotá en movimientos circulares hasta que las manchas desaparezcan. Enjuagar y secar: pasá un trapo con agua limpia y secá bien para evitar marcas de cal. Agregar aroma (opcional): si querés un baño con olor fresco, agregá unas gotas de limón o lavanda a la mezcla antes de aplicarla.