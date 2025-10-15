El truco casero para dejar los azulejos del baño como nuevo
Con una mezcla simple de productos que seguramente tenés en tu cocina, podés limpiar profundamente los azulejos y eliminar el moho de forma efectiva.
Hoy 11:12
Mantener los azulejos del baño limpios y relucientes puede ser todo un desafío: la humedad constante y el uso diario facilitan la aparición de moho, restos de jabón y marcas de cal. La buena noticia es que existe un truco casero, fácil y económico, que te permite eliminarlos en minutos.
1 taza de vinagre blanco
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
Agua caliente
Paño de microfibra o esponja suave
Opcional: unas gotas de limón o aceite esencial de lavanda para un aroma fresco
Preparar la mezcla: en un recipiente, mezclá el vinagre blanco con un poco de agua caliente.
Aplicar la solución: usá un pulverizador o humedecé un paño con la mezcla y pasalo por toda la superficie de los azulejos.
Atacar las manchas difíciles: en las zonas con restos de jabón, cal o moho, espolvoreá un poco de bicarbonato de sodio.
Frotar suavemente: con la esponja o paño, frotá en movimientos circulares hasta que las manchas desaparezcan.
Enjuagar y secar: pasá un trapo con agua limpia y secá bien para evitar marcas de cal.
Agregar aroma (opcional): si querés un baño con olor fresco, agregá unas gotas de limón o lavanda a la mezcla antes de aplicarla.
Este truco es seguro, pero no reemplaza productos de limpieza especializados en casos de moho muy persistente.
Nunca mezcles vinagre con cloro o productos con amoníaco, ya que puede generar gases tóxicos.
Antes de usarlo en toda la superficie, probá en un área pequeña para asegurarte de que no dañe el azulejo.
Usá guantes y ventilá bien el baño abriendo ventanas o prendiendo el extractor.
Repetí este truco una vez por semana para evitar acumulación de suciedad.
Evitá esponjas metálicas que puedan rayar los azulejos.
La mezcla también funciona en duchas, griferías y azulejos de cocina.