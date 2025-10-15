James Gunn adelanta que Supergirl será “una aventura espacial” al estilo de Guardianes de la Galaxia

El universo DC continúa expandiéndose con la película centrada en la prima de Superman, protagonizada por Milly Alcock, que se estrenará el 26 de junio de 2026.

Hoy 11:22

Aunque la dirección de Supergirl está a cargo de Craig Gillespie, el presidente de DC Studios, James Gunn, compartió algunos detalles sobre la película en una entrevista con Rolling Stone, comparándola con uno de sus trabajos más reconocidos: “Supergirl, en particular, es una aventura espacial. Es como Guardianes”, afirmó Gunn, en referencia a la trilogía de Guardianes de la Galaxia que dirigió para Marvel.

El comentario sugiere que el viaje de Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock, tendrá un tono similar al de los inadaptados liderados por Peter Quill, aunque aún no se han dado detalles específicos sobre cómo se reflejará esto en la historia.

El universo DC que están construyendo Gunn y Peter Safran comenzó a tomar forma en la pantalla grande con el estreno de Superman este verano. La semana pasada finalizó la segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker), y Gunn confirmó que los eventos de la serie tienen conexión con futuros proyectos como Supergirl o Lanterns: “Sabíamos que ambas historias formaban parte de lo que habíamos creado originalmente, por lo que forman parte del tapiz general, pero también son independientes”, explicó.

“Estamos construyendo un mundo más amplio con todas estas piezas diferentes, que se unen y se entrecruzan a veces en forma de historia y otras simplemente como ‘aquí hay otra pieza del mundo’”, agregó.

Según la sinopsis publicada en Letterboxd, la película seguirá a Kara Zor-El mientras celebra su 21 cumpleaños y viaja por la galaxia acompañada de su perro Krypto. Durante su aventura, conocerá a una joven llamada Ruthye y se embarcará en una sangrienta misión de venganza.

Supergirl llegará a los cines el 26 de junio de 2026, continuando la expansión del nuevo universo cinematográfico de DC.