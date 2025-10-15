El oro superó los US$4200 y marcó un nuevo récord

El metal acumula un alza de casi 60% en el año. El repunte se produce en medio del aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Hoy 12:25

El oro alcanzó un nuevo récord hoy al superar los US$4200 por onza. En lo que va de 2025, el metal trepó casi 60%. Es uno de los refugios preferidos por los inversores en momentos de alta volatilidad de los mercados.

La cotización del metal tocó US$4200,61 la onza este miércoles. El repunte en los precios del oro se da ante el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El martes 14, entraron en vigencia los aranceles portuarios recíprocos entre Washington y Beijing.

Por su parte, los bancos de Wall Street elevaron sus perspectivas sobre los precios del oro. Bank of America prevé que la cotización del metal llegue hasta los US$5000 para finales de 2026.

Mientras, Goldman Sachs espera que el oro supere los US$4900 en los próximos 12 meses. En agosto, había fijado ese valor en US$4300. Desde la entidad financiera internacional indicaron, además, que el repunte del precio del metal se debe a una demanda sostenida entre bancos centrales e inversores occidentales.