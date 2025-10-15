Argentina se juega el pase a la final del Mundial Sub-20 ante Colombia

El duelo se disputará desde las 20 en el Estadio Nacional de Santiago en el marco de las semifinales. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

La Selección Argentina Sub-20 enfrenta este miércoles desde las 20:00 a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago, por un lugar en la final del Mundial de Chile 2025. Los dirigidos por Diego Placente llegan invictos y sueñan con volver a una definición después de 18 años. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

La Albiceleste llega en un momento ideal. En los cuartos de final superó a México por 2-0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, mientras que en octavos había goleado 4-0 a Nigeria. En la fase de grupos mostró un rendimiento sólido: venció a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), sumando cinco victorias consecutivas.

El goleador argentino es Alejo Sarco, con cuatro tantos, y busca alcanzar a Benjamín Cremaschi, quien lidera la tabla con cinco pero ya quedó eliminado con Estados Unidos. Sin embargo, Placente tendrá dos bajas clave: Carrizo no podrá jugar por acumulación de amarillas y Valente Pierani quedó afuera por un esguince de rodilla. En su lugar, se perfilan Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba.

Del otro lado estará una Colombia muy competitiva. El equipo de César Torres Ramírez terminó primero en el Grupo F con cinco puntos tras ganarle a Arabia Saudita (1-0) y empatar con Noruega (0-0) y Nigeria (1-1). En la fase eliminatoria venció a Sudáfrica (3-1) y dio el golpe en cuartos al derrotar 3-2 a España, con un hat-trick de Neyser Villareal, que no podrá jugar por suspensión.

Formaciones probables:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.