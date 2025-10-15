Los pibes siguen haciendo historia: Argentina venció a Colombia y jugará la final del Mundial Sub-20

A la Selección Nacional le costó, pero pudo sacar adelante un partido complicado, ganó 1 a 0 en el Estadio Nacional de Santiago y afrontará el titulo ante Marruecos.

Hoy 22:50

Hubo que hacerse grande. Enorme. Dieciocho años tuvieron que pasar para que Argentina vuelva a una final del Mundial Sub-20. El equivalente a (casi) toda una vida para los pibes que este miércoles celebraron tras ganar 2 a 0 ante Colombia en el Estadio Nacional al ritmo de la Cumbia de los Trapos, con la emoción de quien siente que está escribiendo historia.

La última vez había sido en Canadá 2007, con Agüero, Di María y Chiquito Romero levantando el trofeo. Hoy, esta camada dirigida por Diego Placente revive esa esencia, con un proceso que combina identidad, madurez y una notable capacidad de adaptación táctica.

Ante una Colombia sólida y ordenada, la Selección debió reorganizarse. El primer gol, que en los cruces anteriores había llegado temprano, se hizo esperar hasta los 27 minutos del segundo tiempo. Pero esa paciencia fue síntoma de crecimiento: Argentina entendió cómo jugar una semifinal, se adaptó al rigor del rival y respondió con fútbol e inteligencia.

Placente movió las piezas con precisión quirúrgica: Tomás Pérez pasó del fondo al mediocampo, Prestianni se soltó como enganche y Sarco junto a Silvetti pelearon cada pelota como si fuera la última. El cambio de dibujo fue clave para abrir el partido. Y ahí emergió la figura de Gianluca Prestianni, el chico que entró sobre la hora y se convirtió en un motor creativo imparable.

El gol de Silvetti, con una definición exquisita, coronó una actuación que mezcló talento con carácter. Pero también hubo pilares silenciosos: Villalba, con un cierre monumental; Milton Delgado, dueño del mediocampo; y Santino Barbi, que se consagró con tres atajadas determinantes.

Esta Argentina Sub-20 es un equipo de verdad. Compacto, solidario, sin figuras aisladas. Un grupo que creció partido a partido, que superó obstáculos y que ahora vuelve a una final del mundo después de 18 años, con la ilusión intacta de seguir escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol juvenil argentino.