En vivo: Argentina se juega el pase a la final del Mundial Sub-20 ante Colombia

El duelo se disputará desde las 20 en el Estadio Nacional de Santiago en el marco de las semifinales. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

 La Selección Argentina Sub-20 enfrenta este miércoles desde las 20:00 a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago, por un lugar en la final del Mundial de Chile 2025. Los dirigidos por Diego Placente llegan invictos y sueñan con volver a una definición después de 18 años. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

