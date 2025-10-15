Ingresar
Santiago del Estero tendrá una noche a puro metal

Con una propuesta poderosa, cuatro agrupaciones de la escena metalera santiagueña compartirán escenario este sábado en el Club Hípico del Parque Aguirre.

Hoy 13:21
Eventos

El sábado 18 de octubre, las bandas santiagueñas TEMPTOR, VYSCERYS, RUÍN y MALEFICIO, brindarán un espectáculo donde los géneros como el thrash, groove, death y black metal, serán los grandes protagonistas de la noche.

Dicho evento se realizará, a partir de las 22, en Tinkuy Patio Cultural, situado en el  sector del Club Hípico del Parque Aguirre de Ciudad Capital. Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000 y en puerta su costo será de $7.000.

Esta será una buena oportunidad para que el público santiagueño pueda apoyar a estas bandas que vienen trabajando mucho para afianzar y difundir sus propuestas musicales.

