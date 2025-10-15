Santiago del Estero tendrá una noche a puro metal

Con una propuesta poderosa, cuatro agrupaciones de la escena metalera santiagueña compartirán escenario este sábado en el Club Hípico del Parque Aguirre.
El sábado 18 de octubre, las bandas santiagueñas TEMPTOR, VYSCERYS, RUÍN y MALEFICIO, brindarán un espectáculo donde los géneros como el thrash, groove, death y black metal, serán los grandes protagonistas de la noche.
Dicho evento se realizará, a partir de las 22, en Tinkuy Patio Cultural, situado en el sector del Club Hípico del Parque Aguirre de Ciudad Capital. Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000 y en puerta su costo será de $7.000.
Esta será una buena oportunidad para que el público santiagueño pueda apoyar a estas bandas que vienen trabajando mucho para afianzar y difundir sus propuestas musicales.