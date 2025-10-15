Silvina Delgado palpita el Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL – 60 Años de Canal 7

La atleta santiagueña participará por cuarta vez y busca completar los 21K.

Hoy 22:47

En el marco del Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL – 60 Años de Canal 7, la atleta Silvina Delgado vive con entusiasmo la previa de una nueva edición del tradicional evento, que celebrará su 66ª edición el próximo domingo 9 de noviembre en el circuito callejero de Santiago del Estero.

Sobre la preparación, Delgado destacó que el entrenamiento y los cuidados previos son fundamentales para llegar en óptimas condiciones. “Me cuido bastante, sumo la mayor cantidad de kilómetros posibles, mucha hidratación y buen descanso”, explicó. Además, dejó un consejo para los nuevos participantes: “Es importante probar antes el calzado y las medias, porque te pueden lastimar el pie y arruinarte la carrera”.

La corredora santiagueña también resaltó el espíritu festivo del evento: “Estamos con muchas expectativas. Es una carrera que esperamos mucho. Además de ser una gran competencia, tiene un marco espectacular y es muy linda de correr”.

Este año se entregarán más de $35 millones en premios, con un premio principal de $10 millones, que podrá duplicarse si el ganador es socio de Tarjeta Sol. Además, habrá 25 premios de $100 mil para los inscriptos anticipadamente a través de la web de EL LIBERAL y dos premios sorpresa gentileza de Tu Mundo Constructor por un total de $5 millones.

Los participantes deberán presentarse con su documento de identidad para retirar su kit en Galería Plaza Mayor (Avellaneda 133, 1º Piso, local Tarjeta Sol), del 20 de octubre al 8 de noviembre, en los siguientes horarios: lunes a viernes de 8 a 13 y de 18 a 21 hs. Mientras que los sábados de 9 a 12 hs.

La competencia vuelve a posicionarse como el evento deportivo más importante del calendario santiagueño. En la edición 2024, los ganadores fueron Martín Méndez (21k) y Miguel Ángel Garro (10k) entre los hombres, mientras que Ivanna Herrera Loto (21k) y Nélida del Carmen Peñaflor (10k) se consagraron entre las damas.