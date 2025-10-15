Semana de Fórmula 1: cuándo y dónde corre Franco Colapinto

Con sus 5513 metros, 20 curvas y una larga recta principal, la pista texana es una de las más exigentes del calendario y albergará 56 vueltas el próximo domingo.

La máxima categoría del automovilismo desembarca en Austin, en el imponente Circuito de las Américas (COTA), construido en 2012 con el objetivo de devolver un Gran Premio a Estados Unidos. Con sus 5513 metros, 20 curvas y una larga recta principal, la pista texana es una de las más exigentes del calendario y albergará 56 vueltas el próximo domingo.

El circuito, que comparte calendario con los GP de Miami y Las Vegas, combina curvas rápidas y cambios de elevación que pondrán a prueba a pilotos y equipos. En ese escenario, Franco Colapinto intentará recuperar protagonismo tras algunas carreras difíciles.

El piloto argentino tiene un grato recuerdo de Austin, donde en la temporada 2024 logró un décimo puesto con Williams, sumando su primer punto en la Fórmula 1. Esta semana, la escudería británica recordó aquella actuación en sus redes sociales, gesto que emocionó a los fanáticos. “Haremos todo lo posible para conseguir algunos puntos”, expresó el pilarense antes de viajar a Estados Unidos.

Colapinto admitió que “las últimas carreras no fueron fáciles”, pero confía en el trabajo del equipo Alpine. Además, destacó la oportunidad extra que brinda el formato Sprint: “El Circuito de las Américas es increíble para manejar y, al ser un fin de semana con Sprint, será estupendo tener dos chances para correr”.

En cuanto a los números, Colapinto ya aparece 4° en la tabla histórica de vueltas completadas por pilotos argentinos en F1, con 1088 giros, superando a Gastón Mazzacane (1057). Paso a paso, el joven bonaerense sigue haciendo historia en el automovilismo nacional.

Cronograma del GP de Estados Unidos:

Viernes: 14.30 Prácticas Libres / 18.30 Clasificación Sprint

14.30 Prácticas Libres / 18.30 Clasificación Sprint Sábado: 14.00 Sprint / 18.00 Clasificación

14.00 Sprint / 18.00 Clasificación Domingo: 16.00 Carrera

Posiciones del Mundial de Pilotos 2025:

Oscar Piastri (McLaren) – 336 pts Lando Norris (McLaren) – 314 pts Max Verstappen (Red Bull) – 273 pts George Russell (Mercedes) – 237 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 173 pts

McLaren ya aseguró el Campeonato de Constructores, pero la lucha por el título de pilotos sigue al rojo vivo… y Colapinto quiere aprovechar el GP de Austin para seguir sumando experiencia —y por qué no— algunos puntos más para la historia.