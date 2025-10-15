Messi rompe un nuevo récord mundial: ahora es el máximo asistidor de selecciones

El Campeón del Mundo superó a Neymar y Landon Donovan al convertirse en el futbolista con más asistencias en la historia de los equipos nacionales, tras el amistoso de Argentina ante Puerto Rico (6-0).

Hoy 15:52

Lionel Messi volvió a hacer historia con la Albiceleste. En el amistoso frente a Puerto Rico, que Argentina ganó 6-0, el capitán brindó dos pases de gol, elevando su marca a 60 asistencias con la selección, y superando a Neymar y Landon Donovan, quienes ahora comparten el segundo puesto con 58 asistencias cada uno.

El récord refleja la versatilidad de Messi como generador de juego, más allá de su capacidad goleadora. Entre los máximos asistentes históricos de selecciones aparecen nombres legendarios como Sándor Kocsis (51) y Ferenc Puskás (50), mientras que dentro de Argentina, su dominio es absoluto: el segundo en la lista es Ángel Di María con 28 asistencias, seguido por Diego Maradona (26).

El top diez de asistentes argentinos lo completan figuras de distintas épocas: Ariel Ortega (21), Juan Román Riquelme (17), Sergio Agüero (15), Giovani Lo Celso (15), Claudio López, Carlos Tevez y Juan Sebastián Verón (12 cada uno).

A lo largo de su trayectoria con la Albiceleste, Messi ha sido el principal asistidor de Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, quienes convirtieron 9 goles cada uno gracias a sus pases. Lautaro Martínez suma 8, mientras que Di María y Tevez cuentan con 4 tantos habilitados por él. Entre los rivales más beneficiados por su visión de juego se destacan Venezuela (6 asistencias), Paraguay (5) y Bolivia (4).