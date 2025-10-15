El CAMM Avenida brindó una charla sobre recetas nutricionales en el Instituto Soles

Desde la Secretaría se agradeció al Soles Instituto Educativo Terapéutico por abrir sus puertas y permitir este encuentro, que refuerza la colaboración con las instituciones locales.

Hoy 16:06

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, realizó una charla sobre recetas nutricionales destinada a padres y tutores de los alumnos del Soles Instituto Educativo Terapéutico, institución dedicada a la educación inclusiva y de calidad para niños con discapacidades.

La actividad fue desarrollada por el personal del CAMM N° 7 del barrio Avenida, quienes compartieron propuestas de alimentación saludable, accesible y adaptada a las necesidades familiares, promoviendo hábitos que mejoren la calidad de vida.

Durante la jornada también estuvo presente la responsable de la Oficina de Políticas Sanitarias, Luciana Villalba, quien acompañó la iniciativa y destacó la importancia del trabajo articulado entre salud y educación.

Villalba expresó: “Estos espacios nos permiten acercar herramientas concretas a las familias y fortalecer el vínculo con instituciones que trabajan desde la inclusión y el cuidado. La salud también se construye desde el acompañamiento y la escucha”.

Del mismo modo el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, señaló: “Acompañar a las instituciones que promueven la inclusión es una prioridad. La salud pública se consolida con empatía, compromiso y articulación con cada comunidad”.

Desde la Secretaría se agradeció al Soles Instituto Educativo Terapéutico por abrir sus puertas y permitir este encuentro, que refuerza la colaboración con las instituciones locales.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la inclusión, la educación para la salud y la promoción del bienestar integral en toda la ciudad.