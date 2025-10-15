Avanzan las obras de enripiado en un importante barrio de Colonia El Simbolar

Los obreros llevan adelante las tareas de enripiado en el barrio Ampliación Sector B.

Hoy 16:40

Empleados municipales de la comisión municipal de Colonia El Simbolar ejecutan tareas de distribución de piedra base estabilizada con canto rodado en calles del Barrio Ampliación Sector B, como parte del plan integral de mejoras viales que lleva adelante la comuna.

El jefe del gobierno comunal, profesor Ángel Iñíguez, informó que los trabajos tienen como objetivo optimizar la transitabilidad, mejorar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de los vecinos de la zona. La utilización de este tipo de material garantiza mayor adherencia y durabilidad, permitiendo una mejor resistencia al tránsito y a las condiciones climáticas.

En ese marco, Iñíguez destacó que “estas son obras prometidas y hoy cumplidas”, reflejando el compromiso constante de la gestión comunal con el desarrollo de cada sector de la localidad.

Asimismo, el jefe comunal subrayó que el municipio continuará invirtiendo en infraestructura vial y urbana, consolidando un modelo de trabajo que apuesta al crecimiento ordenado, la conectividad y el bienestar de toda la comunidad de Colonia El Simbolar.