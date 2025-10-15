Franco Mastantuono, entre los 25 finalistas al Golden Boy 2025

El mediocampista del Real Madrid es el único argentino nominado al prestigioso galardón que distingue al mejor futbolista Sub-21 de Europa. Solo Messi y Agüero lograron ganarlo antes.

Hoy 17:34

Franco Mastantuono sigue haciendo historia a paso firme. El joven mediocampista argentino del Real Madrid fue incluido entre los 25 finalistas al Golden Boy 2025, el premio que entrega la revista italiana Tuttosport al mejor jugador Sub-21 que milita en el fútbol europeo.

Con apenas 18 años, el ex River Plate es el único representante argentino en la lista, lo que refleja el impacto que tuvo en el fútbol español desde su llegada al club merengue. Además, comparte la nominación con el brasileño Estevão, de Palmeiras, siendo los únicos sudamericanos entre los finalistas.

El Golden Boy, creado en 2003, es elegido por periodistas de los principales medios deportivos del continente y se anunciará a fines de 2025. Entre sus ganadores figuran nombres de peso como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Pedri y Jude Bellingham. El último en recibirlo fue Lamine Yamal, del Barcelona.

Cabe recordar que los únicos argentinos en ganar este premio fueron Messi (2005) y Sergio Agüero (2007), por lo que Mastantuono podría unirse a una lista de leyendas albicelestes.

Los 25 finalistas al Golden Boy 2025: