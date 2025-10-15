Se puso en marcha la pavimentación de calles en el barrio Sarmiento de Clodomira

La obra que forma parte de un programa de fortalecimiento de la infraestructura vial de la ciudad que lleva adelante el municipio.

Hoy 18:12

Con el despliegue de maquinaria y de operarios se pusieron en marcha esta semana los trabajos para la pavimentación de calles en el barrio Sarmiento.

El intendente Daniel Ruiz, junto con los técnicos del área, diseñaron una agenda de trabajos que incluyó también calle Pedro León Gallo y avenida Eva Perón, que permite conectar los barrios Almirante Brown, Juan Domingo Perón, Malvinas, Ramón Carrillo, Sarmiento y Matadero.

Se trata de una inversión importante para obras en beneficio de los vecinos, quienes no solo podrán mejorar su calidad de vida, sino también se verán favorecidos por el impacto en los inmuebles que se revalorizan con este tipo de ejecuciones que permiten potenciar distintas actividades.

En ese sentido, el intendente expresó su agradecimiento al Gobierno de la provincia por su acompañamiento para hacer realidad distintos proyectos, tanto en la ciudad como en zonas rurales que se encuentran dentro del área de incumbencia del municipio, a donde se ha llegado en los últimos años con obras y mejores servicios.

En este punto Ruiz citó como ejemplo la reciente apertura de una sala de primeros auxilios en la localidad de San Javier, que permite dar respuesta a la demanda de decenas de familias de la zona que durante muchos años anhelaron un espacio de contención sanitaria.

“Seguimos trabajando como el primer día, con el mismo compromiso, para cumplir con aquellos que nos dieron el honor de gobernar Clodomira y toda su área de influencia. Vamos a seguir trabajando, siguiendo el ejemplo del gobernador Gerardo Zamora, para llevar mejores condiciones de vida para nuestros vecinos, más desarrollo urbano, más educación, más salud y un mejor futuro para todos”, expresó Ruiz.