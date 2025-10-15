Ingresar
Video: un policía fuera de servicio se enfrentó a tiros con un conductor tras un choque y lo mató

El agresor, un hombre de 26 años, fue alcanzado por los tiros y murió en el lugar, mientras que el oficial resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Hoy 19:00

Ocurrió durante la mañana del jueves 9 de octubre, cuando un oficial de policía de Milwaukee, que se dirigía a su trabajo, protagonizó un incidente que terminó con un hombre muerto en el norte de la ciudad.

Según informaron las autoridades, el hecho se registró alrededor de las 8.25 de la mañana en la cuadra 4800 de West Mill Road, donde el agente —fuera de servicio— se vio involucrado en un choque menor con otro vehículo.

Ambos conductores se detuvieron y descendieron de sus autos para evaluar los daños, momento en que el otro conductor sacó un arma de fuego y golpeó al policía en el rostro con ella. Ante la agresión, el oficial extrajo su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos.

El agresor, un hombre de 26 años, fue alcanzado por los tiros y murió en el lugar, mientras que el oficial resultó herido y fue trasladado a un hospital. Ninguna otra persona resultó afectada.

El policía involucrado, de 40 años y con más de 21 años de servicio, fue apartado temporalmente de sus funciones y puesto en tareas administrativas, tal como lo establecen los protocolos en casos de uso de arma reglamentaria.

La Milwaukee Area Investigative Team se encuentra a cargo de la investigación, con la Policía de West Allis como agencia principal.

