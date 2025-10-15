Ingresar
Chiquito Romero ya entrena en Argentinos Juniors y podría debutar este viernes ante Newell’s

El exarquero de Boca firmó contrato hasta fin de año tras la lesión del Ruso Rodríguez y sorprendió al cuerpo técnico por su buen estado físico.

Hoy 20:22

Tras rescindir su vínculo con Boca Juniors, Sergio “Chiquito” Romero no tardó en encontrar nuevo destino. El arquero se convirtió en refuerzo de Argentinos Juniors, donde ya se entrena bajo las órdenes de Nicolás Diez. Este miércoles tuvo su primera práctica en el CEFFA y dejó muy buenas sensaciones, al punto de que su debut podría darse este viernes ante Newell’s por el Torneo Clausura.

La llegada del exarquero de la Selección Argentina se dio luego de la grave lesión del “Ruso” Rodríguez, quien sufrió una rotura ligamentaria y será operado este sábado. Su baja obligó al Bicho a moverse rápido, y con la autorización de la AFA, Romero podrá disputar tanto el campeonato local como la Copa Argentina, pese a las limitaciones reglamentarias.

El experimentado arquero, de 38 años, no ataja oficialmente desde noviembre de 2024, cuando Boca empató 0-0 con Huracán. Aun así, el cuerpo técnico lo vio “muy bien” en su primer entrenamiento y evalúa incluirlo de entrada frente a los rosarinos.

En Boca, Romero pasó de ser héroe en la Copa Libertadores 2023 —atajando penales decisivos hasta la final— a quedar relegado por detrás de Marchesín, Brey y García tras varios conflictos internos. Ahora, con nuevo club y una revancha a la vista, el histórico arquero buscará cerrar el año con protagonismo y minutos en el arco del Bicho de La Paternal.

