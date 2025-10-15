Musetti y Cerúndolo, entre las estrellas confirmadas para el IEB+ Argentina Open 2026

El torneo se jugará del 7 al 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y contará con un Top 10, dos Top 50 y el regreso de los finalistas de 2025.

Hoy 20:26

El IEB+ Argentina Open 2026 ya empieza a calentar motores. El histórico torneo porteño se disputará entre el 7 y el 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, y este miércoles se confirmaron algunas de las figuras que dirán presente en una nueva edición del certamen más importante del país. Entre los nombres destacados sobresalen Lorenzo Musetti y Francisco Cerúndolo, dos de los grandes protagonistas del circuito ATP.

El italiano Musetti, actual número 8 del mundo, llega tras un 2025 brillante, con semifinal en Roland Garros y final en Montecarlo. Por su parte, Francisco Cerúndolo, 21° del ranking, volverá al polvo de ladrillo porteño en busca de revancha luego de haber caído en la final 2025. “Orgullo argentino, va por la revancha”, destacaron desde la organización.

El torneo también contará con la presencia del elegante Matteo Berrettini, quien hará su debut en el certamen, y del carismático Gaël Monfils, que incluyó a Buenos Aires en su gira de despedida del circuito profesional. El último confirmado es el brasileño João Fonseca, el joven talento de 19 años que fue campeón del IEB+ Argentina Open 2025, convirtiéndose en el más joven en ganar el torneo.