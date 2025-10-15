Francia quedó eliminada del Mundial Sub-20 y se frustró la final soñada con Argentina

Los galos cayeron por penales ante Marruecos en semifinales y no podrán reeditar la definición de Qatar 2022. El elenco africano jugará su primera final mundialista.

Hoy 20:38

Habrá que seguir esperando para volver a ver una final del mundo entre Argentina y Francia. El sueño de una reedición juvenil de la inolvidable definición de Qatar 2022 se esfumó este miércoles, cuando Francia cayó por penales ante Marruecos en las semifinales del Mundial Sub-20, disputadas en Valparaíso, y quedó eliminada de la competencia.

El conjunto marroquí se impuso 5-4 desde los doce pasos, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y consiguió una histórica clasificación a la primera final Sub-20 de su historia. En cambio, los franceses —que soñaban con una revancha ante la Albiceleste en caso de que supere a Colombia en la otra semifinal— se despidieron con frustración tras un duelo parejo y cambiante.

El partido tuvo de todo. Marruecos abrió el marcador a los 32 minutos con un tanto fortuito: Yassir Zabiri ejecutó un penal que dio en el palo, pero el rebote impactó en la espalda del arquero Lisandru Olmeta y se metió en el arco. Francia igualó a los 59’ gracias a una gran jugada colectiva que Lucas Michel definió con clase.

En el tiempo extra, los europeos quedaron con uno menos por la expulsión de Rabby Nzingoula, aunque igualmente tuvieron las más claras para ganar. Sin embargo, la historia se definió en los penales, donde el arquero Abdelhakim El Mesbahi, ingresado especialmente para la tanda, se vistió de héroe al atajar el disparo decisivo a Djylian N’Guessan.

Con esta victoria, Marruecos hace historia y va por el título mundial Sub-20, mientras que Francia deberá esperar otra oportunidad para cruzarse con Argentina en una final que, por ahora, seguirá siendo parte del recuerdo de 2022.